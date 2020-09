STRESA – 07-09-2020 -- Cesare De Righetti

è il nuovo presidente del Lions Club Verbano-Borromeo. L'insediamento è stato ufficializzato venerdì 4 settembre al ristorante Verbano sull'isola dei pescatori durante la Charter del club, nel corso della quale il presidente uscente Adriano Ecclesia ha consegnato la campana al suo successore. De Righetti, imprenditore di Omegna, oltre a complimentarsi con il predecessore ha illustrato i nuovi service principali che porterà avanti durante il suo mandato, che riguarderanno “la donazione di circa 350 occhiali da vista, e in special modo, la raccolta di fondi per l'acquisto di un dispositivo per l'aiuto alla lettura per persone ipovedenti (ORCAM 2.0). Le attività del club partiranno nel vivo dal 18 settembre con un meeting nel quale si parlerà di COVID 19”, ha annunciato.