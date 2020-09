OMEGNA- 09-09-2020 -- Manca davvero poco

all'inizio della scuola e mai come quest’anno la prima campanella porterà con sé tantissime novità. Sono giorni particolarmente intensi questi che precedono il ritorno sui banchi, sono momenti estremamente delicati in cui si è alla continua ricerca di certezze per affrontare in sicurezza, e si auspica in serenità, la ripresa dell’attività didattica. Ecco il punto della situazione.

Trasporti: regolari dal primo giorno come già comunicato dall'ufficio agli iscritti. (Iscrizione presso ufficio istruzione del comune via De Angeli, 109);



Pre scuola: attivo da martedì 15 nei plessi di via De Amicis e di Via Monte Massone con le seguenti modalità:

Primaria di via De Amicis: presso i locali del Forum dalle ore 7.30; i bambini verranno poi accompagnati a scuola da una educatrice. Primaria di via Monte Massone: presso due locali al piano terra dalle ore 7.30 (Iscrizione presso ufficio istruzione del comune via De Angeli, 109) Altri servizi pre e post potranno essere attivati al raggiungimento di un numero minimo di 12 iscritti.



Mensa: sarà attiva da martedì 15 settembre nei plessi con rientro pomeridiano. L’iscrizione al servizio, come già comunicato agli utenti, doveva essere effettuata entro il 14 agosto. Per i ritardatari è possibile telefonare alla ditta SIR al n. 345 5973311 o rivolgersi all'ufficio rette aperto presso la scuola di via De Amicis nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì. Si ricorda che senza iscrizione i bambini non potranno essere ammessi ad alcun servizio.



Inoltre: gli orari di ingresso e di uscita secondo le modalità richieste dalle linee guida COVID-19, sono stati fissati e comunicati ai genitori dai dirigenti scolastici dei plessi di riferimento.



Mascherine: (per i bambini con più di 6 anni). Le mascherine vanno portate solo in due momenti: durante il trasporto per chi utilizza i mezzi comunali e negli spostamenti all'interno della scuola. Durante le lezioni non si portano le mascherine.



La misurazione della febbre viene fatta a casa dalle famiglie.

Il documento "Ripartire insieme, una guida pratica per le scuole", dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte è consultabile qui: http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2020/09/RIPARTIAMO-INSIEME_GUIDA-PRATICA_USR-PIEMONTE-signed.pdf



Per qualsiasi domanda o informazione, si invita a fare riferimento ai Dirigenti scolastici e all'ufficio cultura/istruzione per quanto riguarda i servizi del comune (trasporti, mensa, pre e post scuola).