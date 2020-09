OMEGNA - 10-09-2020 -- Tutto pronto

ad Omegna per "Agorà", la rassegna di cultura per la vita quotidiana organizzata dall'assessore alla Cultura e all’Istruzione del Comune di Omegna, Sara Rubinelli. Gli appuntamenti sono in programma da domani, venerdì 11, a domenica 13 settembre.



Il primo appuntamento di questa nuova edizione - che come nel 2019 è stata organizzata in collaborazione con la Società Filosofica Italiana Sezione Verbano Cusio Ossola e con l’ Associazione Psicologi del VCO - sarà con Maura Gancitano, che presenzierà con un intervento su “Il Futuro dell’umano tra performance e meraviglia”. Appuntamento alle 18 di domani.

Sempre domani, al Forum, alle ore 21, i riflettori si accenderanno sull’attesa partecipazione di Marco Aime, antropologo e scrittore di numerosi libri di saggistica, ma anche di alcuni libri di narrativa e per bambini, che focalizzerà l’attenzione sul futuro con un intervento intitolato: “Per non morire di sviluppo”.



Al momento, in considerazione delle positive previsioni del meteo, che renderanno possibile lo svolgimento della rassegna all’aperto, è ancora possibile prenotarsi all’indirizzo email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.



Sabato 12, alle 10.30 la tavola rotonda dal titolo "Pandemia e futuro. Una riflessione etica", con Giannino Piana, Giorgio Sandrini e Walter Minella. Alle 15 Elio Giroletti in "Il tempo fisico: ma che tempo è ?" e alle 21 Matteo Lancini in "Cosa serve ai nostri ragazzi: consegnare il futuro agli adolescenti".

Infine domenica, alle 10.30 Matteo Saudino in "Giordano Bruno e Baruch Spinoza: due sguardi sul futuro"; alle 14.30 Franscesca R. Recchia Luciani in "Il futuro (in) remoto delle donne: ripensare il tempo, il corpo, la biosfera, e alle 17, Enrica Lisciano Petrini in "Il tempo si dice in molti modi- Un excursus fra filosofia, scienza e arte". In chiusura alle 21, Francesco Baccin