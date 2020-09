OMEGNA -10-09-2020 -- Lions Club

Olgiate Olona, Lions Club Omegna e Leo Club Cusio Ossola, con il patrocinio della Provincia del Verbano Cusio Ossola e del Comune di Omegna, in collaborazione con Real Eyes Sport A.S.D. organizzano la 2° Lions Cup per non vedenti. L'appuntamento è per domenica, 13 settembre, dalle 10 presso la Canottieri Omegna. Un gruppo di ragazzi ciechi e ipovedenti accompagnati e assistiti da un Coach d’eccezione:Daniele Cassioli, avrà l’opportunità di cimentarsi nella pratica dello sci nautico .

“Il movimento Lionistico è da sempre vicino al mondo della cecità - racconta Arianna Piantanida, presidente del Lions Club Olgiate Olona - e il nostro club è da sempre accanto a chi vive nel buio. La Lions Cup, giunta alla seconda edizione, consolida ancora di più questa concreta missione da parte nostra. Ci sembrava naturale organizzarla insieme a Daniele Cassioli, nostro socio onorario e presidente di Real Eyes Sport, una realtà che crea tante occasioni preziose per chi non vede. Oltretutto Daniele è pluri titolato in questa disciplina quindi chi meglio di lui può avviare i ragazzi in questa pratica così adrenalinica?”

La manifestazione intende premiare i partecipanti con una medaglia, proprio come una gara che si rispetti. Sarà presente infatti anche Luca Antonini, pasticcere solidale del territorio che non ha voluto farsi scappare l’occasione di sedurre i giovani atleti con un premio speciale e gustoso.

Anche Cassioli commenta con entusiasmo questo appuntamento: “Da sempre i Lions hanno a cuore la vista, per chi ce l’ha, e la vita di chi, della vista, deve fare a meno. Per tutto questo sono grato ai club organizzatori e sono contento che lo sci nautico, che tanto mi ha regalato in questi anni, sia l’occasione per questi ragazzi di uscire di casa, divertirsi e passare una bella domenica. Da sempre queste iniziative sono formative sotto tutti i punti di vista, in questo periodo di ristrettezze sociali la Lions Cup è una piccola oasi nel deserto per tutti noi!”. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto a Real Eyes Sport che ha come mission l’avvicinamento alla pratica sportiva di persone con disabilità visiva (www.sportrealeyes.it)

.