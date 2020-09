OMEGNA – 11-09-2020 -- Domenica 13 settembre

prima gara ufficiale per l’Omegna Calcio. Di scena il match di Coppa Italia contro il Vogogna alle 15. L'accesso al campo per tutti i tifosi sarà con mascherina e autocertificazione (il modulo lo si troverà all'ingresso). Sempre all'ingresso verrà presa anche la temperatura. Biglietti a 10 euro, ridotto a 5 euro per chi sarà in possesso di abbonamento (questi saranno anche in vendita allo stadio). A seguire, ci sarà la presentazione del settore giovanile con tutte le squadre. (A.P.)

