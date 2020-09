GOZZANO – 11-09-2020 -- Un appuntamento aperto

a tutti che vuole avere lo scopo di raccogliere fondi per istituire una Borsa di Studio in ricordo di Gianluca Zanetta. L'iniziativa è promossa dal Club 61 Frecce Tricolori di Borgomanero ed è in programma domenica 20 settembre. L’itinerario consiste in un percorso di 5 chilometri in pianura con partenza dal Lido di Gozzano (Gozzano) fino a Lagna costeggiando il suggestivo Lago D’Orta. E' possibile partecipare a piedi o in bicicletta.

Il ritrovo è a Borgomanero in Piazza Salvo D’Acquisto alle 9.30 per proseguire verso il Lido di Gozzano, dove alle 10.00 è prevista lo start della passeggiata. All’arrivo a Lagna verrà offerto il uno spuntino ai partecipanti.

Per partecipare, è necessario confermare la propria adesione entro il 16 settembre, telefonando al 338 5964857.

In caso di maltempo l’evento sarà rinviato alla domenica successiva, 27 settembre.

Chi volesse contribuire alla Borsa di studio, può effettuare una donazione direttamente domenica 20 settembre p.v. oppure attraverso il c.c. IT10L0503441260000000020427 Club 61 Frecce Tricolori di Borgomanero – causale: Borsa di studio in ricordo di Gianluca.