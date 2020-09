SAN MAURIZIO D'OPAGLIO – 11-09-2020 -- Cinque gruppi

di minibasket e due open day, il 15 settembre a San Maurizio e il 17 a Gozzano. I San Maurizio Jacks sono pronti a tornare in campo, nonostante quella in arrivo si prospetti una stagione non facile, a cui però guardano con posititivtà e voglia di giocare.

“La settimana dopo gli open day, non appena avremo conferme da parte delle scuole per l'utilizzo delle palestre – spiegano - partiranno i gruppi Microbasket (2015/2016) e il nuovissimo centro minibasket di Miasino dove formeremo sicuramente un bel gruppo scoiattoli (2014/2013/2012) e, in base alle richieste e alla disponibilità della palestra, anche altri gruppi di altre annate”.

“Durante l'estate si sono consolidati i rapporti con le amministrazioni comunali di San Maurizio grazie al Day Camp di luglio e di Gozzano e di Miasino che ci stanno dando una grossa mano per far ripartire i nostri corsi. Oltre all'aumento dei numeri e quindi dei gruppi, questa stagione sarà caratterizzata da diverse collaborazioni – sottolineano – con Arona Basket si è instaurato un buon rapporto di condivisione di idee e di staff guardando alle future squadre che potrebbero nascere; con Accademia Basket VCO saremo impegnati sulla sponda est del lago d'Orta dove porteremo i progetti scuola in tutti i plessi scolastici e daremo l'opportunità a tutti i bambini e alle bambine di poter provare a giocare a minibasket a Miasino con i nostri corsi e, per chi vorrà, svolgere ulteriori allenamenti a Gozzano con noi o a Omegna con Accademia Basket Vco”.

Per provare a giocare gratuitamente contattare Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure il 3291314009. E' obbligatoria la comunicazione di partecipazione causa posti limitati per protocolli sanitari.