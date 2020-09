OMEGNA - 11-09-2020 -- A seguito

di segnalazioni era stato attivato il divieto di transito veicolare nel tratto compreso tra l’intersezione di via Manzoni e l’allaccio con la via Fratelli di Dio per accertare le condizioni del ponte sul fiume Nigoglia.

L’opera in questione è un manufatto con due travi-longheroni in cemento armato che contengono un impalcato ad unica corsia e la sua costruzione è risalente al 1917.

All’inizio la chiusura era fino al 6 settembre ,ma il divieto è stato prorogato a data da destinarsi per cui rimarrà interdetta la circolazione veicolare su quel tratto di strada mentre è concesso il passaggio pedonale.

Anche l’accesso sia alla zona del Forum che per l’Istituto Dalla Chiesa da questa via risulta compromesso.

Tale limitazione rimarrà adottata sino al termine dei lavori di ripristino e messa in sicurezza del tratto statale.