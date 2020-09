PETTENASCO - 13-09-2020 -- Niente banco di beneficenza,

niente spettacoli per grandi e piccini e nessun appuntamento gastronomico. Quest’anno, a causa della pandemia di Coronavirus Covid-19 e con la conseguente necessità di non creare assembramenti per ridurre il rischio di contagio, a Pettenasco la festa della Madonna del Rosario è tornata all'essenza con un programma esclusivamente religioso.



La festa è iniziata giovedì 10 settembre e si concluderà domani, lunedì 14; in questi giorni il momento più intenso lo si è vissuto venerdì sera quando dopo i Solenni Vespri in chiesa parrocchiale, i fedeli si sono recati a Riva Pisola dove gli alpini hanno portato la statua della Madonna del Rosario.



Come da tradizione don Giuliano Ruga ha guidato un momento di preghiera durante la quale c'è stata la benedizione del lago, il sindaco Franco Sartirani è intervenuto portando il saluto alla sua comunità e poi c’è stato il falò sul lago.

I presenti hanno anche potuto apprezzare i fuochi d’artificio: pochi attimi di colori e scintillii che hanno regalato quel qualcosa in più alla serata.

r.a.