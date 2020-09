OMEGNA - 14-09-2020 - Masterplan turistico,

realizzazione del museo Rodari e messa a disposizione di cittadini, imprese, commercianti e artigiani di risorse per superare l’emergenza Covid-19: ecco i tre obiettivi che il sindaco di Omegna vuole realizzare entro fine anno.

Settembre è da sempre e per molti mese di bilanci e momento utile per fare il punto sugli obiettivi raggiunti e su quelli che si intendono realizzare entro l’anno.

Il sindaco di Omegna Paolo Marchioni ha le idee decisamente chiare e in un’intervista enuncia in maniera accurata quelli che sono i progetti che vorrebbe portare a termine in questo ultimo quarter dell’anno per la sua città.

r.a.