ORTA SAN GIULIO - 15-09-2020 -- Saranno una serie

di aste online a fare tornare il piacere di pianificare una vacanza speciale con l’iniziativa "Un viaggio RICERCAto": grazie alla generosa disponibilità di oltre 30 prestigiose strutture alberghiere italiane si potranno prenotare viaggi in località e hotel d’eccellenza e contemporaneamente contribuire a supportare la Fondazione IEO-CCM con un’importante raccolta fondi destinata alla ricerca cardiovascolare del Centro Cardiologico Monzino. Fra queste strutture, anche Villa Crespi Relais & Chateaux di Orta San Giulio.



I soggiorni proposti da Un viaggio RICERCAto saranno prenotabili sino al 30 settembre e potranno essere “aggiudicati” attraverso un’asta online sulla nota piattaforma internazionale di fundraising CharityStars www.charitystars.com/ViaggioRICERCAto che diventerà un tour operator privilegiato per tutti coloro che desiderano organizzare un viaggio unico negli hotel più belli d’Italia. I soggiorni saranno consigliati a partire da prezzi davvero vantaggiosi, e una volta scaduto il tempo, chi avrà fatto l'offerta più alta si sarà aggiudicato il travel kit. L’esperienza di viaggio e soggiorno - diversificata per durata e per ospitalità in relazione alle caratteristiche di ogni luogo - potrà essere vissuta entro sei mesi/un anno. L’asta su Charity Stars scade il 30 settembre.