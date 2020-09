OMEGNA - 15-09-2020 -- L'amministrazione comunale

di Omegna si è adoperata per far rinascere il mercato settimanale di Crusinallo che, venerdì 25 settembre, ripartirà al completo nel tradizionale spazio di piazza Vittorio Veneto, a due passi dal parcheggio di Piazza del Caduti di tutte le Guerre.



Anticipato al venerdì, l’appuntamento proporrà ai residenti del più popoloso quartiere di Omegna due banchi per la vendita di ortofrutta, un banco di salumi e formaggi, uno di dolciumi, uno di riso e derivati, uno per la vendita del pane, ma anche un banco per la maglieria, uno per la vendita di scarpe, uno dedicato all’abbigliamento sportivo, un altro che propone orologi e accessori per telefoni cellulari. Saranno inoltre presenti due aziende agricole, rispettivamente attive nella produzione di miele e in quella di frutta e ortaggi.



"Dall’approvazione in consiglio comunale, l’amministrazione si è spesa per portare a termine i lavori di posizionamento della colonnina dell’acqua corrente e gli allacci per la distribuzione elettrica destinati ai banchi degli alimentari – è il commento di Mattia Corbetta, assessore al Commercio e alle Attività Produttive –. Ora l’auspicio è che i cittadini di Crusinallo tornino a beneficiare di un importante servizio per il quale i mercatali hanno mostrato grande entusiasmo e per il quale l’Amministrazione auspica ampia partecipazione".