ORTA SAN GIULIO - 15-09-2020 -- Conversazione d'arte

con Vittorio Sgarbi al Sacro Monte di Orta San Giulio martedì 22 settembre alle ore 21.



Esattamente fra una settimana Orta ospiterà questo prestigioso evento nato dalla collaborazione fra il Rotary Club di Orta San Giulio e il Comune, un'occasione speciale per nutrirsi d’arte in una location estremante interessante e suggestiva quale è appunto il Sacro Monte di Orta, patrimonio dell'umanità e dell'UNESCO.



Questo evento -che sarà un omaggio al grande Philippe Daverio scomparso a Milano il 2 settembre- oltre ad avere un’indubbia valenza culturale, che in questi mesi dolorosi e faticosi rappresenta una scintilla di ripresa, ha altresì un importante significato benefico in quanto i fondi raccolti saranno destinati al sostegno di progetti di valorizzazione del patrimonio storico e culturale di Orta San Giulio e del suo Sacro Monte e alla realizzazione sul territorio del “Progetto Artù, il Rotary per la Pet Therapy” nelle case di riposo e RSA e per i bambini affetti da disturbi dello spettro autistico.



La cultura quindi abbraccia ancora una volta la solidarietà e partecipando a questa serata con Vittorio Sgarbi si potranno sostenere due progetti concreti volti al bene del territorio e delle persone che lo abitano.



All’evento sarà possibile partecipare solo esibendo l’invito da ritirarsi -con offerta minima di € 30 a partire da oggi, martedì 15 settembre- presso la Cartoleria Mantiero sita in viale Don Minzoni 14 a Borgomanero (lunedì 15,30-19,30 - martedì/sabato 9,30-12,30 e 15,30-19,30) e all’Ufficio Turistico di Orta San Giulio ubicato in via Panoramica (tutti i giorni 10,30-13 e 14-18).

I posti saranno numerati e limitati nel rispetto della normativa vigente per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19;

per avere maggiori informazioni si può chiamare il numero 334.1068132 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00.

Gli organizzatori specificano che in caso di pioggia la serata verrà annullata e la relativa comunicazione avverrà attraverso avviso pubblicato sui siti internet del Rotary e del Comune; sarà possibile ottenere l'eventuale rimborso dell'offerta devoluta da giovedì 24 settembre a giovedì 1° ottobre riconsegnando l'invito presso il luogo ove è stato ritirato.



Una bella ed esaustiva presentazione di questo evento ce la offre il sindaco Giorgio Angeleri nella videointervista che abbiamo realizzato per i lettori di Vco24 e Novarese24.

r.a.