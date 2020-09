AMENO/MIASINO/ORTA SAN GIULIO- 16-09-2020 -- Una splendida giornata

di sole ha illuminato l’inaugurazione, anzi le inaugurazioni, della mostra "Herbarium vagans" domenica 13 settembre.

Herbarium vagans è una grande mostra itinerante en plein air alla quale partecipano artisti italiani e internazionali che hanno ritratto erbe, essenze e fiori che crescono tra Alpi e Prealpi e domenica, dopo più di un mese a Domodossola e Santa Maria Maggiore, l’erbario vagante si è spostato sul lago d’Orta nei comuni di Orta San Giulio, Ameno e Miasino.

In tutti e tre i borghi la mostra è stata inaugurata domenica 13: nello specifico a Orta San Giulio con il sindaco Giorgio Angeleri in via Mazzola (accanto alle scuole) alle ore 10:30, ad Ameno con il sindaco Noemi Brambilla in piazza Guglielmo Marconi alle ore 15 e a Miasino con il sindaco Giorgio Cadei in piazza Beltrami alle ore 17.

Oltre agli amministratori comunali erano presenti, tra gli altri, Enrica Borghi - presidente di Asilo Bianco, Paolo Balzardi - responsabile dei progetti Interreg Italia Svizzera e Paolo Lampugnani - presidente di Musei Ossola.

Chi ha partecipato alle inaugurazioni è stato accompagnato alla scoperta delle 46 le opere complessivamente esposte nei tre comuni da Giorgio Caione di Asilo Bianco che attraverso una narrazione precisa e piacevolissima ha fatto scoprire opere e artisti ai presenti.

I pannelli saranno visibili fino all’11 ottobre.

r.a.