OMEGNA - 18-09-2020 -- Prosegue ad Omegna

la trasformazione delle facciate innescata dall'amministrazione comunale, grazie all'erogazione approvata nel 2019 di un finanziamento a fondo perduto per regalare un volto nuovo alla città.



"La soddisfazione più evidente – è il commento del primo cittadino Paolo Marchioni – sta nel constatare che ad accogliere l’iniziativa non siano stati solo i proprietari di immobili situati nel centro storico ma anche i referenti di edifici posizionati all’ingresso di Omegna, come di via F.lli di Dio, un’area che, anche grazie all’apertura di nuovi esercizi commerciali in prossimità del polo scolastico “Gobetti”, sta contribuendo a ridisegnare una nuova geografia urbana".



Dopo i primi tre edifici portati a termine tra la fine del 2019 e l’inizio di quest’anno, e rispettivamente situati presso Largo Cobianchi , di fianco al Bar “ElCafetero”, in via De Amicis dove si trova la Panetteria “da Germano” e in via F.lli di Dio, dove c'è la gelateria artigianale “Fiordilatte”, sono in tutto quattro i cantieri a oggi aperti su altrettante facciate.



Tra via Cavallotti e via F.lli di Dio passando da piazza Beltrami, e Largo Cobianchi, si vedono i ponteggi, mentre per altri due edifici situati in via Zanola e piazza Don Andrea Beltrami, l'amministrazione sta valutando la tempistica per la realizzazione.

Ancora in via F-lli di Dio, via Mazzini e via Garibaldi, si trovano, invece, 3 edifici che hanno chiesto e ottenuto il finanziamento comunale ma non si sono ancora attivati in tal senso.



" Il successo dell’iniziativa è stato tale – ha concluso il sindaco Marchioni – da suggerire un’ulteriore ri-finanziamento dell’operazione, così come già preventivato un anno fa, e che ora stiamo valutando con l’Assessore al Bilancio, Francesco Perrone. Nella graduatoria stilata dall’Ufficio Tecnico del Comune ammontano, infatti, ad almeno otto le domande già pervenute a suo tempo e per le quali occorrerebbero almeno altri 30.000 euro".