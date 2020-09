GOZZANO -20-09-2020 -- Gol a grappoli

al "d'Albertas" dove il Legnano regala scampoli di ottimo calcio e torna a vincere nell'ultimo test prima de campionato, mentre il Gozzano dopo un primo tempo insufficiente si riscatta nella ripresa. Subito in vantaggio i lilla con una punizione di Cocuzza con una bordata dal limite che sorprende Ferrara. Immediato il pareggio dei cusiani con un pallonetto di Allegretti che sfrutta una incomprensione tra il portiere Piccirillo e Luoni che pasticciano al limite dell’area. Poco la mezz'ora Legnano nuovamente a segno con una conclusione di Bingo dal limite che trova Ferrara impreparato. Prima del riposo il tris con una percussione sulla fascia sinistra di Gasparri che crossa in mezzo all'area dove irrompe Di Lernia che sotto misura insacca al volo con il portiere fermo. Nel II tempo Gozzano arrembante pareggia in pochi minuti, palo di Allegretti e rete del giovane Olivato che ha appena messo piede in campo. Immediato il 3-3 con la bandiera Gemelli, alla decima stagione in rossoblù, che al volo realizza dopo un’ azione insistita ed un salvataggio sulla linea di Di Lernia. Il Gozzano va vicino al sorpasso con Allegretti (18') che centra in pieno la traversa, dimostrandosi bomber vero, mentre a centrocampo il Gozzano è apparso troppo leggero. Passa invece il Legnano due minuti: traversone dalla sinistra di Tunesi al volo il bomber Cocuzza nell'area piccola anticipa tutti e firma il poker della squadra di Lucio Brando. Il presidente Fabrizio Leonardi spiega: “ Faremo delle valutazioni sull’organico e vedremo di potenziare ancora la squadra. L’importante per ora è giocare speriamo con il pubblico, ma le prospettive sono incerte. Il campionato sarà molto difficile ci sono squadre lombarde molto forti, oltre il Casale e Sanremese.” Proprio a Casale il Gozzano esordirà domenica prossima.

GOZZANO-LEGNANO 3-4

GOZZANO (3-5-2): Ferrara (34' st Figliuzzi); Panza (23' st Rabuffi), Carbone, Pavan; Oliveira, Gemelli, Carta (31' st Geno), Piraccini, Vono; Allegretti, Sow (11' st Olivato). Panchina: Maiorino, Antonioli, Mudasiru, Rampin, Di Giovanni, Gioria, Montaperto, Tripoli, Giuliani. All.: Soda. L

EGNANO (4-2-3-1): Piccirillo (17' st Colnaghi); Barbui (30' st Barra), Luoni, Brusa (30' st Buono), Ambrosini; Tunesi (30' st Febbrasio), Di Lernia (30' st Damo), Ronzoni (40' st Sestito); Bingo (16' st Pellini), Gasparri (40' st Todaj), Tunesi (30' st Febbrasio); Cocuzza (38' st Fondi). All.: Brando.

Marcatori: pt 5' Cocuzza (L), 20' Allegretti (G), 33' Bingo (L), 44' Di Lernia (L); st 12' Olivato (G), 16' Gemelli (G), 20' Cocuzza (L)



(m.r)