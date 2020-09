OMEGNA-20-09-2020 -- L'associazione

I Lamberti di Omegna aderisce al progetto "#RIPARTIREINSIEME" promosso da Caritas Diocesana di Novara, Caritas U.P.M.14, Casa Mantegazza, Conferenza San Vincenzo de Paoli Omegna e associazione II Portoncino Verde.



Con il preciso scopo di raccogliere fondi da destinare in parte a famiglie che stanno attraversando momenti di difficoltà in modo che possano garantire ai propri figli il diritto allo studio e all'istruzione e in parte a sostegno delle attività commerciali del territorio, l’associazione “I Lamberti” ha indetto un’asta di opere artistiche online, un’iniziativa che, ancora una volta, vede l’arte a sostegno della solidarietà concreta.



Le offerte potranno pervenire tramite telefono o con messaggio WhatsApp al numero 340.2243654 oppure via mail scrivendo a termine ultimo venerdì 25 settembre alle ore 20.

Verrà presa in considerazione l'offerta più alta, chi avrà effettuato offerte sullo stesso codice sarà avvertito qualora la sua offerta risulti superata.

A coloro che risulteranno vincitori dell'opera verrà inviato il codice IBAN dell'associazione I Lamberti per il bonifico. Il ricavato sarà successivamente girato alla Conferenza San Vincenzo de Paoli di Omegna che provvederà alla distribuzione alle famiglie in situazioni di bisogno che ne faranno richiesta. Le opere potranno essere ritirate presso la sede della Conferenza San Vincenzo de Paoli di Omegna che si trova in piazza Mameli. In caso di spedizione il costo sarà addebitato all'acquirente.

Ulteriori dettagli e una visione delle opere che artisti, privati e gallerie d’arte hanno donato a favore di questa nobilissima causa dedicata al bene della comunità, si possono avere visitando la pagina Facebook dell’associazione I Lamberti: https://www.facebook.com/associazioneilamberti