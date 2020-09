ORTA SAN GIULIO - 20-09-2020 -- Da qualche giorno

anche a Orta San Giulio è attiva l’applicazione Smartcom collegata al sito web istituzionale del Comune.

In buona sostanza si tratta di un’applicazione per tablet e smartphone collegata direttamente al sito internet del comune per raggiungere il cittadino in modo diretto e tenerlo così aggiornato su eventi e news grazie al sistema automatico di notifiche; con questa applicazione è inoltre possibile ottenere informazioni sugli uffici e sul ricevimento degli amministratori nonché consultare il calendario della raccolta rifiuti. Il cittadino può anche inviare segnalazioni geolocalizzate.



Ecco alcune indicazioni per poter scaricare ed utilizzare l’applicazione dal proprio dispositivo mobile:

per chi usa il sistema operativo Android, dal Playstore del proprio dispositivo cercare l’applicazione "Smartcom", installarla e nella sezione "Comune Seguito" scrivere il nome del comune che si intende seguire; per chi invece utilizza il sistema operativo Apple, dall'Applestore del proprio dispositivo cercare l’applicazione "Smart-Com", installarla e nella sezione "Comune Seguito" scrivere il nome del comune che si desidera seguire.