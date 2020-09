ORTA SAN GIULIO-21-09-2020 -- A causa delle previste

avverse condizioni meteorologiche l’evento “Raffaello al Sacro Monte di Orta San Giulio – conversazione d’arte con Vittorio Sgarbi” in programma per le ore 21 di domani, martedì 22 settembre, al Sacro Monte di Orta San Giulio, è stato rinviato alla primavera del 2021 a data da destinarsi.

Sarà possibile ottenere il rimborso dell’offerta devoluta da giovedì 24 settembre a giovedì 1° ottobre riconsegnando l’invito presso il luogo in cui è stato ritirato; in alternativa sarà possibile conservare l’invito che rimarrà valido per la data di riproposizione dell’evento.

“Con tanto rammarico però consapevoli che è una scelta di buon senso” commenta il sindaco Giorgio Angeleri.

r.a.