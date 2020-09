GRAVELLONA TOCE - 22-09-2020 -- In occasione dell'annuale ricorrenza

di San Maurizio (22 settembre) il comitato, nato in seno alla parrocchia di San Pietro di Gravellona Toce per prendersi cura dell’antica chiesetta, in luogo della festa di piazza organizza un concerto medievale, con il patrocinio e la collaborazione della Città di Gravellona Toce.



L’appuntamento è per sabato 26 settembre, dalle ore 17, nell'area di spiazzo-prato di proprietà di Enel Green Power con il concerto medievale a cura dell'ensemble Murmur Mori, che coinvolgerà il pubblico con melodie e strumenti di tipologie antiche, facendo fare un vero e proprio tuffo nel passato.



La partecipazione, a offerta libera a sostegno dei restauri, richiede la prenotazione obbligatoria da effettuarsi telefonicamente chiamando il numero 0323 840809; con Sms o WhatsApp al numero 348 7340347 oppure via e-mail scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .



In caso di maltempo il concerto si terrà presso la chiesa di San Maurizio, con un numero di posti limitato nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza sanitaria; in tal caso, quindi, i partecipanti verranno accolti in base all'ordine di arrivo delle prenotazioni fino ad un numero massimo tale da consentire e garantire il distanziamento..

Gli organizzatori precisano che è gradita la partecipazione in costume medievale o costume tradizionale, per calarsi nell'atmosfera di un tempo e per rendere ancora più suggestivo l’intero contesto di festa.

In quest’occasione la chiesa resterà aperta dalle ore 15 alle ore 19 per consentire la visita ai suoi interni e agli affreschi, prima o dopo il concerto.



A tutti i partecipanti è richiesto il rispetto delle vigenti norme anti-Covid19 mascherina e distanziamento interpersonale

Per avere maggiori informazioni è possibile consultare l’evento Facebook a questo link:

https://www.facebook.com/events/545775829479781