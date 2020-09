OMEGNA – 22-09-2020 – Il Consiglio comunale

è convocato per le 21 di venerdì 25 settembre al Forum di parco Maulini, in sessione straordinaria. Fra gli argomenti all'ordine del giorno l'approvazione del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) e la conferma per l'anno 2020 delle tariffe applicate nel 2019; l'istituzione del servizio di consegna pasti a domicilio per persone anziane e a rischio emarginazione.

La riunione è pubblica e dovrà tenersi con distanziamento e mascherina obbligatoria per tutti i partecipanti. Si raccomanda l’uso del disinfettante per le mani posto nel dispenser all’ingresso. L'entrata e l'uscita dovranno avvenire da due porte diverse in modo da evitare l'incrocio ravvicinato, i partecipanti dovranno essere disposti a due metri di distanza.