CASALE CORTE CERRO – 23-09-2020 -- Sabato 26 settembre

dopo quasi 7 mesi di stop, Cusio Ginnastica torna finalmente in gara, grazie al “torneo d’ Inizio Stagione 2020” della società San Giorgio Desio. A rompere il ghiaccio per la società Cusio Ginnastica, dopo la lunghissima astensione, saranno le atlete Arianna Testori, Francesca Frosio e Margherita Vigna. “Sarà una gara all’insegna dei protocolli anti-Covid quindi atipica e con pochissimo pubblico – commenta la società sportiva – Ringraziamo la società lombarda per questa opportunità a una settimana dalla ripresa del Campionato di Federazione, che ripartirà il 3 ottobre da Biella dopo la forzata interruzione di febbraio”.