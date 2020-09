OMEGNA - 23-09-2020 -- Omegna in festa

per i suoi ottantenni, vera ricchezza della comunità e memoria storica della Città.

Sabato 26 settembre, dalle ore 16, in piazza Don Andrea Beltrami, l’amministrazione comunale festeggerà le concittadine e i concittadini che in questo 2020 hanno festeggiato o festeggeranno entro il 31 dicembre il loro 80esimo compleanno.

Per l’occasione, l’assessorato alla Cultura diretto da Sara Rubinelli, ha messo a punto “E felice canto”, un concerto musicale a cura del Maestro Roberto Olzer, che si esibirà al pianoforte accompagnando il tenore Gian Maria Ferraris, pronto a esibirsi in un tripudio di musiche e canzoni dagli Anni 40 ai giorni nostri.

Raggiunti nelle scorse settimane da una lettera inviata dagli uffici comunali, sono in tutto 27 i referenti che hanno risposto all'invito dell’Amministrazione e che riceveranno per l’occasione un “dolce” ricordo.

“Sarà un momento di gioia da condividere sulle note di grandi successi musicali che, come le persone che ci apprestiamo a festeggiare a Omegna, raccontano storie, sogni ed emozioni -commenta l’assessore Sara Rubinelli-. Il raggiungimento degli ottant’anni è, infatti, un traguardo importantissimo, in quanto, come alcuni poeti hanno scritto, rappresenta lo “splendore della sapienza” ed è il tempo in cui l’esperienza della vita arricchisce la tradizione e la forza identitaria di una città.”

In caso di pioggia la cerimonia, a cui presenzierà anche Federica Pozzi in qualità di presidente della 3^ Commissione Consigliare Permanente per la Cultura, si svolgerà presso l’Auditorium Teresio Piazza al Forum.