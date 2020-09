PETTENASCO - 24-09-2020 -- La comunità di Pratolungo,

frazione di Pettenasco, è pronta anche in questo 2020 per festeggiare San Grato. Sabato 26 settembre alle ore 18.45 ci saranno i Primi Vespri e alle ore 20 una piacevole serata di festa con cena al Circolo per i soci.



Domenica 27 settembre alle ore 15.30 ci sarà la Santa Messa Solenne con la “Benedizione del Cielo” e a seguire l’incanto delle offerte.

Il programma dei festeggiamenti in onore di San Grato si concluderà lunedì 28 settembre con la Santa Messa per tutti i defunti che sarà celebrata alle ore 20.30.



Quanto organizzato si svolgerà osservando le disposizioni di sicurezza in vigore, in particolare il distanziamento interpersonale e l’uso della mascherina ove prescritto.

r.a.