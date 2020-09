OMEGNA - 24-09-2020 -- Da sabato 26 settembre

il Forum di Omegna ospita la mostra “Ciak & Quack. Tavole originali tra cinema e fumetto.” Si tratta di un’esposizione a cura di Giovanni Nahmias -uno dei più grandi collezionisti italiani di tavole originali a fumetti- che s’inserisce all’interno programma del Festival del cinema rurale Corto Fieno organizzato dall'associazione Culturale Asilo Bianco che in questo 2020 è in programma venerdì 2, sabato 3, domenica 4 e domenica 11 ottobre a Omegna, Ameno e Miasino.

La mostra “Ciak e Quack” ruota intorno al particolare rapporto tra cinema e fumetto due arti che, seppur all’apparenza diverse, si assomigliano e hanno molto in comune.

L’inaugurazione di “Ciak e Quack” si terrà sabato 26 settembre alle ore 18 e sarà seguita da una conversazione con il curatore.

“Cinema e fumetto condividono prima di tutto la proposta di un racconto per sequenze di immagini, storia e figure in movimento -specifica Nahmias-. In più di cento anni si sono scambiati di tutto, dai soggetti alle idee di regia, dagli effetti speciali agli autori, dai personaggi al pubblico. Si guardano di continuo e ogni tanto si saccheggiano, per poi omaggiarsi e fare pace. In questa mostra, una serie di tavole originali storiche, di alcuni grandi maestri del fumetto, ci aiuta a riflettere sugli elementi di scambio che le due arti (la settima e la nona) intrattengono da un secolo, con frequenza crescente”.

Visitando “Ciak e Quack” i visitatori potranno apprezzare 40 tavole originali, si tratta delle tavole disegnate da alcuni grandi maestri del fumetto per diventare pagine di un libro stampato; opere d’arte con un valore storico, documentario e artistico unico. Si va dal 1908 al 2015, coprendo quasi tutti i decenni.

La mostra, ad ingresso gratuito, resterà allestita fino al 4 ottobre e sarà possibile visitarla da martedì a sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00, la domenica dalle 15.00 alle 18.00.

