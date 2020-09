OMEGNA – 25-09-2020 -- Il bosco e la montagna:

ecco il tema del concorso fotografico per il calendario 2021 del CAI di Omegna. Le fotografie dovranno rispettare le alcune caratteristiche, nello specifico dovranno avere orientamento orizzontale e risoluzione minima di 240 dpi. Nel regolamento del concorso è specificato che "non verranno accettate le fotografie con risoluzione minore a quella indicata e quelle inviate tramite Whatsapp”. I files devono essere inviati alla sezione CAI Omegna all’indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. inserendo in oggetto “Fotografie Concorso Calendario 2021” e, nel corpo della mail, nome e cognome del fotografo e il luogo immortalato.