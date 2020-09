OMEGNA 25-09-2020 -- La RAI e il Parco della Fantasia

festeggiano Gianni Rodari! In questo 2020, anno del centenario della nascita dello scrittore, sono davvero numerosi gli eventi organizzati ad Omegna per celebrarlo.

Per domenica, 27 settembre, è previsto l’arrivo al Forum di Omegna di un ospite molto speciale: alle ore 16.00, infatti, arriverà il simpaticissimo folletto Milo Cotogno (al secolo Lorenzo Branchetti) della “Melevisione”.

Con lui grandi e piccini vivranno un vero e proprio viaggio letterario alla scoperta dei libri, amici speciali in grado di parlare direttamente al cuore delle persone e di far scoprire loro qualcosa di sempre nuovo.

“L’amico libro live” è uno spettacolo frizzante e coinvolgente, capace di destreggiarsi tra storie e racconti da vivere e condividere alla ricerca dei tesori nascosti che solo i migliori libri sono in grado di svelare.

La prenotazione è obbligatoria e i posti sono limitati; per info. e prenotazioni Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure 0323.887233

r.a.