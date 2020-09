GOZZANO - 28-09-2020 -- Nell’ambito

delle azioni del contratto di Lago e in collaborazione coi i sub di Borgomanero e il Lions Cusio, domenica prossima, 4 ottobre, si svolgerà la pulizia delle sponde e dei fondali del lago d'Orta al Lido di Gozzano. L'appuntamento sarà a partire dalle 9.30 in via della Colonia. La pulizia inizierà alle 10.30. Alle 12 le premiazioni. Alle 13, aperipranzo. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza.