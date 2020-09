CANDIA CANAVESE - 28-09-2020 -- Nonostante

questo 2020 sia un anno indubbiamente molto difficile sotto vari aspetti, la Canottieri Lago d’Orta ha dato e sta continuando a dare prova di grande affiatamento, riuscendo a incrementare il numero dei giovani atleti tesserati e facendo crescere la qualità di quelli già presenti lo scorso anno.

E’ un segnale molto buono questo che, se ben interpretato, rappresenta una scintilla di positività e di speranza non soltanto dal punto di vista sportivo.

Il banco di prova è stato il bacino del Lago di Candia Canavese dove ieri, domenica 27 settembre, si sono svolti i Campionati Piemontesi e dove la Canottieri Lago d’Orta era presente in tutto il suo splendore.

Il primo record fatto segnare dal nuovo team di allenatori Paolo Pittino, Jirca Vlcek e Bonacina Manuela è stato il numero di atleti iscritti: ben diciassette, un numero importante che racconta del grande impegno delle ragazze, dei ragazzi e di tutti gli allenatori.

Se non bastasse la quantità, davvero eccezionale per il piccolo sodalizio cusiano, ecco i risultati:

DOPPIO RAGAZZI M– ARGENTO (CAMPIONI PIEMONTESI)

Oechslin Emanule – Lai Riccardo

SINGOLO RAGAZZI M – ARGENTO

Baratti Federico

QUATTRO DI COPPIA CADETTI F – ARGENTO

Favino Noemi – Piana Francesca – Pastore Cecilia Zoe – Rossi Sara

SINGOLO ALLIEVI C M – ARGENTO

Blazevic Martin

DOPPIO CADETTI M – ARGENTO

Colombo Riccardo – Barbaglia Federico

QUATTRO DI COPPIA ALLIEVI C M – BRONZO

Cadei Elia – Pozzato Simone – Silvetti Samuele – Antonazzo Simone

SINGOLO SENIOR A F – QUARTO POSTO

Zanetta Giulia

DOPPIO CADETTI F - SESTO POSTO

Colombo Rachele – Cagnola Fabiola.

r.a.