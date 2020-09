PETTENASCO - 29-09-2020 -- Sono la scuola dell’infanzia

e la scuola primaria di Pettenasco i nuovi beneficiari delle offerte che la sig.ra Nicoletta Aceti Cesarino raccoglie grazie alle sue ormai famose mascherine.

La sig.ra Nicoletta non ha alcuna intenzione di fermarsi e prosegue a produrre gratuitamente mascherine per grandi e bambini; le persone le apprezzano, si sono affezionate a questa sua voglia di fare del bene, gliele chiedono e lei, contenta, ha modo di continuare a dare una mano alle realtà che necessitano di attenzione.

Da quando ha iniziato a confezionare mascherine ha aiutato dapprima l’ADMO Cusio Verbano poi l’associazione Kenzio Bellotti e ora Nicoletta ha appoggiato il suo sguardo sulle scuole di Pettenasco.

Il modus operandi è sempre lo stesso: la sig.ra Nicoletta produce gratuitamente le mascherine, le persone che le ritirano lasciano quasi sempre un contributo e lei usa questi fondi per fare del bene.

Punto di riferimento è “Amanda Cafè di Pettenasco”: lì ci sono esposte le mascherine e ci sono anche le cassettine pro-scuole; un primo acquisto per i bimbi la scuola dell’infanzia è già stato fatto, si tratta del gioco della fattoria, a breve arriverà anche un teatrino in legno e poi ancora una lavagnetta delle ombre cinesi, per quanto concerne la scuola primaria la sig.ra Nicoletta sta attendendo di sapere cosa può servire in modo da fare acquisti mirati volti a soddisfare precisi bisogni/necessità.

r.a.