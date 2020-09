ARMENO - 29-09-2020 -- In diversi settori

commerciali vengono segnalate truffe ai danni del consumatore finale, ed anche in quello riguardante le tecnologie per il trattamento domestico dell’acqua non mancano tecniche di vendita fraudolente.

Il sindaco di Armeno Mara Maria Lavarini con un avviso pubblicato sul sito internet del comune raccomanda ai suoi concittadini di prestare particolare attenzione: “Si invita la cittadinanza a diffidare e rifiutare forme di vendita che millantano di depuratori necessari alle utenze casalinghe a causa della pandemia da coronavirus. Trattasi di tentativi di truffa e raggiro. Vogliate gentilmente segnalare eventuali casi alle forze dell'ordine.”