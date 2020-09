LAGO D’ORTA -30-09-2020 -- Dopo 14 edizioni

svolte sul lago d’Orta, il comitato organizzatore dell’Orta Lake Challenge –Trofeo Don Angelo Villa in questo 2020 ha deciso di cancellare la tradizionale gara, prevista per il primo week and di ottobre, a causa delle restrizioni legate al Covid-19.

Il desiderio di onorare il ricordo di Don Angelo e di intrattenere la comunità dei canottieri sono però rimasti, e quindi è nata una nuova gara denominata “Orta Lake Challenge ORTA virtual edition 2020” che ha l’obiettivo di mantenere le persone unite tramite il canottaggio.



Un messaggio forte e importante questo, soprattutto in questo 2020 tanto difficile e doloroso.

Dallo scorso 12 settembre e sino al 4 ottobre gli atleti stanno gareggiando in Singolo o in Otto nei propri campi di gara o di allenamento e stanno condividendo tramite una pagina Instagram dedicata i momenti e il risultato della loro prova. La gara è promozionale e non ci sono costi di iscrizione, è necessario solo compilare il form e registrare il tempo sui 6000m con un GPS e condividere le immagini proprie o dell’equipaggio.

Tutti i risultati a partire dallo scorso 12 settembre sono sempre stati registrati puntualmente e il 4 ottobre, giorno conclusivo di questa edizione virtual dell’Orta Lake Challenge, alle 12.00 verrà pubblicata la classifica.

C’è ancora qualche giorno per gareggiare, al momento è particolarmente degno di nota il fatto che un Otto abbia partecipato dal Cairo, remando sul Nilo.

“Speriamo di riuscire a ritrovarci nel 2021 sulle splendide acque del nostro lago, anche perché ai partecipanti di questa gara virtuale sarà garantito uno sconto per l’iscrizione alla Orta Lake Challenge 2021 -commenta Stefano Basalini – presidente della Canottieri Lago d’Orta-“

In questa edizione virtual ci sono premi settimanali e quello finale che prevede per i vincitori del singolo maschile e femminile l'ospitalità gratuita alla prossima edizione e per il primo otto maschile/femminile l'iscrizione gratuita alla gara 2021.

Domenica 4 ottobre, giorno in cui si sarebbe dovuta svolgere la gara, la Canottieri Lago d’Orta farà una gara simbolica con grandi e piccini in memoria del compianto presidente.

r.a.