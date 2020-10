AMENO/MIASINO/OMEGNA - 01-10-1010 -- L'undicesima edizione di Corto e Fieno - Festival del cinema rurale è pronta a partire e da domani, venerdì 2 ottobre, Ameno, Miasino e Omegna ospitano l'unico festival cinematografico in Italia (e uno dei pochi al mondo) che programma film che parlano di agricoltura e ruralità.

Nato nel 2010 da un’idea dell’associazione culturale Asilo Bianco, il festival edizione dopo edizione si migliora e si rinnova restando però sempre fedele alla sua anima rurale e gli organizzatori, ogni anno sempre di più, nutrono di nuova linfa la voglia di portare sullo schermo campagna, ruralità, prati, boschi, acque, animali, donne e uomini.

L’undicesima edizione di Corto e Fieno è in programma venerdì 2, sabato 3, domenica 4 e domenica 11 ottobre; il Cinema Teatro Sociale di Omegna è la casa di Corto e Fieno, insieme ad altre proiezioni in Ludoteca a Omegna, al Museo Tornielli di Ameno e a Villa Nigra a Miasino.

Cortometraggi arrivati da tutto il mondo sono stati selezionati per la sezione Frutteto e per Germogli, categoria dedicata all’animazione e quest’anno legata all’importante progetto Interreg Italia-Svizzera “Di-Se – DiSegnare il territorio”.

39 film tra concorso e fuori concorso, 14 prime nazionali e 22 prime Piemontesi: ecco la nuova edizione di Corto e Fieno!

Numeri, questi, che non sono solo dati ma rappresentano l’essenza di una manifestazione che anche in questo 2020,nonostante le difficoltà del periodo, è pronta ad interessare e coinvolgere il pubblico.

Fra i vari appuntamenti, assolutamente imperdibile è la lezione di Bruno Fornara, selezionatore dalla Mostra del Cinema di Venezia, che per la sezione Sempreverde accompagnerà il pubblico ad esplorare un nuovo film della storia del cinema con sguardo attento sul mondo rurale. Le proiezioni di Corto e Fieno sono a ingresso gratuito; quest’anno però, per garantire il rispetto delle norme di sicurezza, i posti in sala sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione per tutte le proiezioni. È possibile prenotare via e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e telefonicamente; tutte le informazioni nonché i riferimenti utili si trovano sul sito www.cortoefieno.it

Per quanto concerne Omegna è bello sottolineare che sono sbocciate delle belle collaborazioni e tanti sono i rural friends in città: diversi esercizi commerciali -e non solo- dislocati in tutto il centro storico cittadino diventano tappe per esperienze rurali che arricchiscono e impreziosiscono il programma del festival.

Corto e Fieno, quindi, non si ferma e continua, con rinnovato entusiasmo e sempre nuove energie positive, ad inseguire un sogno: unire la passione per il cinema e l’amore per la storia delle comunità agricole.



r.a.