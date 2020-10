TORINO - 01-10-2020 -- Ancora in corso l’erogazione del bonus bebè,

usufruibile per i nati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013. Lo ricorda l’assessore regionale alle Politiche della famiglia.

Coloro che hanno presentato regolare domanda entro il 31 agosto 2014 e non avessero ancora ricevuto la somma spettante, possono mettersi in contatto con l'Ufficio competente, mandando un’e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonando al numero 011/432.4477.

i dati richiesti per procedere con la necessaria verifica sono:

generalità del richiedente, che salvo casi eccezionali da verificare direttamente con l’ufficio, deve essere uno dei genitori;

codice fiscale del richiedente (madre o padre);

recapito telefonico per eventuali comunicazioni;

indirizzo e-mail.