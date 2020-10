GOZZANO - 04-10-2020 -- Sylla e Allegretti

un tandem d’attacco che fa paura. Le due punte hanno trascinato al successo il Gozzano contro un Vado che ha spianato la strada con una mega papera di Illiante che al 16’ si è fatto passare un pallone sotto le gambe. Successo netto dei rossoblù. Al 16' al primo vero affondo arriva il vantaggio cusiano con un cross di Olivera girato a rete da Allegretti, sul quale Illiante commette una grossolana papera e si fa sfuggire tra le gambe la sfera. L’attaccante ex Foggia ci riprova poco dopo, ma stavolta il portiere è sicuro. Sterile la reazione del Vado: i brividi vengono dal portiere Ferrara con due uscite a vuoto, mentre al 31’ Valente manda fuori di testa. Al 30' arriva il raddoppio gozzanese: Sylla raccoglie un lancio lungo, salta un avversario, poi un altro e mette in gol con un rasoterra preciso. Nella ripresa Allegretti fa subito il tris. Fa tutto Sylla che salta tre avversari e poi serve Allegretti che a porta vuota insacca. Sussulto del Vado con un lancio di Bacigalupo, il neo entrato Corsini ruba il tempo a Vono che lo stende, penalty che viene calciato da Valenti e parato con un tuffo a sinistra di Ferrara Il 4-0 sembra fatto: azione dirompente di Sylla che arriva a tu per tu con Illiante che si salva con le gambe. Un minuto dopo prodigio ancora di Ferrara che si oppone con un colpo di reni in angolo ad un tiro a botta sicura di Corsini . Il 3-1 arriva alla mezz’ora: ottimo cross di Tissone e Valenti di testa stacca imperiosamente. Il Gozzano cala subito il suo poker d’autore: azione di Gemelli sulla trequarti, filtrante per il subentrato Gioria che mette in centro per Sylla che in due tempi realizza. Gozzano che mercoledì avrebbe dovuto giocare il turno infrasettimanale a Legnano, ma come contro il Casale la gara è stata rinviata per Covid. Nelle altre gare successo convincente del Borgosesia sull’Imperia per 2-0. I sesiani salgono a quota 4 in classifica. Bra- Caronnese 1-0, Saluzzo- Folgore 1-2, Derthona- Sestri Levante 2-1, Castellanzese-Fossano 3-1



GOZZANO - VADO 4-1



Reti: 16' e 6'st Allegretti (G), 30' e 32'st Sylla (G), 30'st Valenti (V).





Gozzano (4-3-3): Ferrara 6; Olivera 6, Carboni 6.5, Cella 6, Pavan 6.5; Gemelli 6, Carta 7 (42'st Bianconi), Piraccini 6 (46'st Olivato); Vono 6 (25'st Gioria 6), Sylla 8 (46'st Montaperto), Allegretti 7.5 (46'st Rampin). A disp: Figliuzzi, Kayodie, De Pace, Mudasiru. All.: Soda: 7.



Vado (4-4-2): Illiante 5; Dagnino 5 (1'st Corsini 6.5), Tissone 6, Lala 5.5, Casazza L 5.; Boiga 6, Sampietro 6, Taddei 5.5, Bacigalupo 5; Valenti 5.5 (33'st Chicchiarelli), Pasi 5 (1'st D'Antoni 6). A disp: Luppi, Casazza A., Barisone, Zaccaria, Merlino, Ravera. All.: Tarabotto: 5





Arbitro: Menozzi di Treviso: 7

Maurizio Robberto