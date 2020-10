ORTA SAN GIULIO - 04-10-2020 -- La violenta ondata

di maltempo delle scorse ore non ha risparmiato il territorio del comune di Orta San Giulio.

Già nella serata di venerdì 2 ottobre le prime operazioni con i vigili del fuoco in via San Quirico e al Sacro Monte; all’alba di sabato mattina, sempre con i Vigili del Fuoco, si è provveduto al ripristino dell’entrata del Sacro Monte e altri interventi sono stati fatti in via Panoramica e in altre vie del comune.

Terminata la fase più impegnativa si sono svolte le operazioni per mettere in sicurezza le aree colpite dal maltempo e per liberare le strade al fine di rendere agevole il transito.



r.a.