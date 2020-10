OMEGNA - 04-10-2020 -- La città di Omegna

è sicuramente una delle realtà del Cusio più colpite dalla terribile ondata di maltempo che nelle scorse ore si è abbattuta con inusitata violenza su gran parte del Nordovest.

Queste sono le ore dedicate alla ricognizione dei danni nelle quali bisogna programmare con precisione gli interventi da mettere in pratica per risollevare la città.



Nel pomeriggio di oggi, domenica 4 ottobre, c’è stato un incontro al C.O.C. di via Bariselli tra politici e tecnici per fare punto della situazione; un passaggio importante, questo, per capire dove e come intervenire.



Un sunto preciso e puntuale di questa riunione ci viene fatto dagli assessori Mattia Corbetta (Turismo, Commercio, Artigianato, Attività produttive, Agricoltura e foreste, Ambiente e Protezione Civile) e Stefano Strada (Lavori Pubblici, Viabilità, Polizia Locale, Servizi Cimiteriali e Sicurezza).

“In via 4 novembre è crollato parte del parcheggio davanti spaccio Lagostina; c'è il problema acqua dello Strona che ha coinvolto anche immobili della zona: portato via dalle acque il locale di un'attività artigianale e il balcone di un'abitazione privata (la signora di 88 anni è stata evacuata). In questi giorni verranno fatti approfondimenti sulla situazione con l'aiuto di tecnici specializzati. Problemi in località Cireggio soprattutto in via Ponte Bria dove sono crollati due tratti di strada. Per fortuna non sono state coinvolte famiglie. Altri problemi, soprattutto caduta delle piante, sono stati segnalati in altre frazioni (Canova del Vescovo e Sasso Gambello per esempio senza corrente e acqua). Ringraziamo per l'ottimo lavoro svolto i volontari della Protezione Civile, gli agenti della Polizia Locale e i vigili del fuoco”.

r.a.