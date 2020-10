OMEGNA - 05-10-2020 -- Dopo i tanti e gravi danni

che la violenta ondata di maltempo dei giorni scorsi ha causato nel Verbano Cusio Ossola, nella mattinata di oggi, lunedì 5 ottobre, il vicepresidente della Regione Piemonte, Fabio Carosso, ha visitato le realtà con le maggiori criticità e la sua prima tappa è stata ad Omegna dove ha incontrato il primo cittadino Paolo Marchioni.

”Stamattina abbiamo incontrato il vicepresidente della Regione Piemonte Fabio Carosso che è anche assessore alla montagna e sostanzialmente gli abbiamo fatto visitare i danni che sono avvenuti via IV novembre a causa dell' esondazione dello Strona nella zona del parcheggio del Centro per l'Impiego e nella zona della ex fabbrica di cuscini della signora Gallina -dice il primo cittadino di Omegna a Vco24- Gli abbiamo spiegato quali erano gli altri danni in città in particolare la strada per Ponte Bria che è danneggiata così come alcune problematiche di esondazione del Fiumetta; il vicepresidente ha detto che la Regione sarà a disposizione praticamente da subito con lo stato di calamità naturale e quindi ci sarà la possibilità di chiedere risarcimento dei danni per le attività private, faremo quindi tutta la modulistica del caso per consentire alle aziende e alle persone di fare la loro richiesta dei danni se hanno danneggiato proprietà o aziende".

"Per quanto riguarda invece le opere di ripristino di competenza dei comuni (strade sponde tutto il resto) -continua Marchioni- procederemo con le classiche procedure che ben conosciamo Omegna. Adesso la Regione è informata e i nostri canali sono aperti anche tramite la Provincia del VCO, stamattina -conclude Marchioni- al sopralluogo hanno partecipato anche il presidente della Provincia il vicepresidente.”

r.a

Foto credits: pagina Fb Fabio Carosso