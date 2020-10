VALLE STRONA - 05-10-2020 -- Tra i tanti danni

che il territorio della valle Strona ha ricevuto durante l’ultima perturbazione anche il piccolo abitato di Chesio di Loreglia ha conteggiato disagi e isolamento. L’intensità delle precipitazioni lungo la strada che sale dalla provinciale di fondovalle in località Prelo e la collega alla frazione è stata completamente invasa da piante cadute come pure arbusti e smottamenti vari che ne hanno di fatto interrotto la circolazione nonché saltare la fornitura elettrica e telefonica.



Ma il giorno dopo la “tempesta perfetta” i ragazzi di Chesio, d’intesa con gli amici del “circolino” ed a cui si è aggiunto il sindaco Stefano De Maria, sono riusciti da soli e con mezzi personali a riaprire al traffico nel tratto Chesio-Mulino la carreggiata permettendo così il transito soprattutto per il soccorso ed i rifornimenti alla popolazione.



A Massiola, invece, gravissimi i danni con un muraglione di sostegno sopra all’abitato che a causa delle intensissime precipitazioni è collassato travolgendo alcuni edifici del centro storico per fortuna in quel momento disabitati.

Il negozio di alimentari del paese e tre piani di civile abitazione di proprietà della famiglia Fornara e Iob sono crollati sulla sottostante piazzetta all’ingresso del paese e bloccando così anche il passaggio ed il traffico per l’intera Massiola.