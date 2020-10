MIASINO - 06-10-2020 -- Domani,

mercoledì 7 ottobre, nel parco di Villa Nigra a Miasino Alessandro Barbaglia presenterà in anteprima nazionale il suo primo libro per ragazzi.



“Lo presenterò lì dove è ambientato, cioè a Miasino, nel parco di Villa Nigra - Villa che nel romanzo è casa di Vichi - con i ragazzi delle scuole (che parteciperanno tutti belli distanziati come stelle nella notte). A intrecciare tantissimo le vicende, nel libro i protagonisti sono in parte gli abitanti di Miasino di quando ci abitavo io (chi li ha conosciuti, li riconoscerà: nel romanzo non ho cambiato nemmeno i nomi!) quanto Gianni Rodari e alcune delle sue creazioni narrative – si legge sulla pagina Facebook dell’autore”.

Domani mattina, quindi, dalle ore 9.30 il parco di Villa Nigra ospiterà questo interessante appuntamento durante il quale il cittadino onorario di Miasino presenterà, in un incontro aperto al pubblico, con la presenza degli alunni della Scuola Primaria del paese e con la partecipazione del ASD Circolo Scacchistico del Cusio, il suo romanzo per ragazzi “Scacco Matto tra le Stelle”.

E’ proprio in questo 2020, anno in cui si festeggia il centenario della nascita di Gianni Rodari, che il novarese Barbaglia -già molto apprezzato per i suoi libri “da grandi”- decide di scrivere per i ragazzi con una storia ambientata proprio a Miasino, il paese della sua infanzia.

r.a.