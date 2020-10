PETTENASCO/BORGOSESIA - 06-10-2020 -- Sono molti i volontari

(e non solo) che con preparazione, generosità e grande spirito si stanno adoperando per rimettere in sicurezza e liberare da fango, acqua e detriti Borgosesia, una delle realtà devastate dall'alluvione dei giorni scorsi.



Nella giornata di ieri, lunedì 5 ottobre, anche i volontari della Squadra AIB e PC "Adami Giorgio" di Pettenasco si sono uniti alle forze già presenti in città per portare il loro aiuto: “Ieri siamo intervenuti a Borgosesia in aiuto alle famiglie colpite dall'alluvione, eravamo 2 volontari di Pettenasco e altri 22 della nostra area con 9 mezzi -raccontano i volontari di Pettenasco-. Abbiamo svolto diversi interventi: svuotato cantine dai mobili e dal fango, smaltito i detriti con l'aiuto dei camion dello smaltimento rifiuti di Borgosesia, lavato con i moduli anti-incendio case e cantine dal fango, ripulito la scuola di formazione dell'Enaip… Siamo anche intervenuti in una tipografia e in un'azienda tessile per mobilitare materiali e macchinari. La situazione è piuttosto grave, in alcune case il livello dell'acqua è arrivato a 10 cm dal soffitto -precisano Giulia e Federico, i 2 volontari di Pettenasco-. Nei prossimi giorni proseguiranno i lavori di alcune squadre, ma il grosso del fango e delle macerie è stato rimosso”.

r.a.