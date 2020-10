GRAVELLONA TOCE - 06-10-2020 -- Aperta a Gravellona Toce

la procedura di segnalazione di danni per l’alluvione del 2/3 ottobre.



Così si legge nell'avviso firmato dal sindaco Giovanni Morandi: “Si invitano tutti i cittadini e le aziende che hanno subito danni a beni immobili, mobili e/o autoveicoli o motoveicoli a seguito dell’evento alluvionale che il giorno 02/03 ottobre 2020 ha colpito il territorio comunale, a depositare celermente apposita segnalazione presso la sede comunale.

Si sottolinea l’esigenza che, compatibilmente con la situazione in essere, la segnalazione dei danni subiti sia la più dettagliata possibile e corredata da immagini fotografiche dello stato dei luoghi e dei beni distrutti o danneggiati. A tal fine sarà possibile utilizzare il modulo di richiesta reperibile sul sito del Comune di Gravellona Toce o presso l’ ufficio Tecnico del comune.

Le segnalazioni potranno essere depositate in forma cartacea presso l’ ufficio Tecnico della sede comunale, o inoltrate in digitale agli indirizzi: PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. al fine di ottenere una prima sommaria valutazione dei danni utili al riconoscimento dello stato di calamità naturale.”

Il succitato avviso e il modulo per la richiesta dei danni si trovano sul sito internet del comune, questo il link: https://www.comune.gravellonatoce.vb.it/it-it/avvisi/2020/edilizia-e-lavori-pubblici/avviso-alla-popolazione-procedura-di-segnalazione-danni-per-l-alluvione-del-02-03-ottobre-2020-169715-1-c18a0b8e6371f836a36699fd5fcb38cb