ORTA SAN GIULIO - 06-10-2020 -- Un positivo

nella struttura Villa San Francesco a Legro. Lo ha confermato il sindaco Giorgio Angeleri che sottolinea inoltre come la situazione sia tranquilla e non vi siano criticità. Complessivamente nella struttura ci sono 75 ospiti. Dal 2015 l'edificio è adibito ad ospitare migranti ed è gestito da una cooperativa. Due pattuglie dei carabinieri sostano all'esterno dell'edificio h24. Il ragazzo, trovato positivo domenica, si trova in isolamento all'interno della struttura stessa. Tutti i presenti, ospiti e personale, sono stati sottoposti a tampone, il cui esito è atteso a breve.