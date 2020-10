OMEGNA - 08-10-2020 -- A Omegna

è attiva la procedura di segnalazione dei danni causati dagli eventi atmosferici dello scorso fine settimana.

Il Comune di Omegna invita tutti i cittadini e le aziende che hanno subito danni a beni immobili, mobili a/o autoveicoli o motoveicoli a seguito dell’evento alluvionale del 2-3 ottobre, a depositare nei tempi più brevi apposita segnalazione presso la sede comunale.

E’ bene che, compatibilmente con la situazione in essere, la segnalazione dei danni subiti sia la più dettagliata possibile e corredata da immagini fotografiche dello stato dei luoghi e dei beni distrutti o danneggiati. A tal fine sarà possibile utilizzare il modulo di richiesta reperibile sul sito del Comune di Omegna o presso gli uffici comunali.

Le segnalazioni potranno essere depositate in forma cartacea presso la sede comunale di via De Angeli, oppure inoltrate in formato digitale agli indirizzi: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure a mezzo PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e sono richieste al fine di ottenere una prima sommaria valutazione dei danni necessaria alla richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale.