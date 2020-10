CASALE CORTE CERRO/OMEGNA - 08-10-2020 -- “A seguito

degli eventi alluvionali dei giorni 2-3 ottobre 2020 si rende necessario chiudere il tratto di strada in oggetto in quanto è stato verificato un pericoloso cedimento strutturale in corso di verifiche”.

E’ questa la motivazione con la quale la Provincia del Verbano Cusio Ossola con un’ordinanza datata 7 ottobre 2020 ha disposto, con decorrenza immediata e fino a revoca, l’interruzione della circolazione lungo la SP 229 del Lago d’Orta dalla rotatoria di Ramate alla galleria Verta con decorrenza immediata fino a revoca.