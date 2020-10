MIASINO - 08-10-2020 -- Inizia in questo mese di ottobre la fase di recupero del piano terra (lotto 4) di Villa Nigra a Miasino. Proprio oggi, giovedì 8 ottobre, è il giorno di inizio lavori.



La Villa, meravigliosamente posta al centro del paese e nota ai più come una delle più eleganti ville del lago d’Orta, è oggetto di interventi conservativi e innovativi volti a rigenerare le sale esistenti e a dare una dimensione diversa rispetto al passato, dove la cultura, l’arte, la musica e l’enogastronomia dell’alto Piemonte possano incontrarsi e dialogare al fine di creare sinergie utili per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio.



Si vuole quindi che Villa Nigra diventi sempre più cuore pulsante del territorio, un luogo di condivisione, confronto e crescita dove far sbocciare la cultura in tutte le sue sfumature.

Il progetto di restauro e rifunzionalizzazione dei locali al piano terra dell’ala nord di Villa Nigra prevede il restauro e il recupero funzionale delle sale e dei servizi finalizzati alla realizzazione di: servizi igienici al servizio della struttura, water-bar con annesso un piccolo magazzino e sala bar che affaccia sulla corte, un primo showroom verso piazza Beltrami, un secondo showroom verso la corte interna collegata al parco.



Il progetto si è mosso attraverso alcuni principi: recupero e valorizzazione delle spazialità interne in termini di spazio, volumi, elementi architettonici, materia, superfici e ricerca di coerenza con il “carattere” del luogo, mantenimento degli elementi più significativi (murature antiche, serramenti, boiserie, porte e pavimentazioni), rifunzionalizzazione dell’edificio storico, attraverso una particolare attenzione ai nuovi usi e funzioni e alle esigenze normative, attenzione artigianale- artistica.

Verrà effettuato il recupero del soffitto a cassettoni, verrà mantenuta la centralità del camino e della scritta soprastante sulla parete così come verranno mantenuti gli intonaci e le tinteggiature originarie a partire dalle indagini stratigrafiche. E’ prevista l’apertura di due nicchie esistenti per creare continuità tra il bar e la sala del bar che affaccia sulla corte. Il risanamento delle murature e dei pavimenti verrà effettuato con scavo, posa di igloo e riscaldamento a pavimento.



Sono previsti pertanto tre bagni, uno per diversamente abili, un wc e un bagno con spogliatoio per gli addetti del bar. Il valore dell’intervento è di 160.000 euro ed il termine della fase è previsto per marzo 2021.



