AMENO - 09-10-2020 -- Inizia oggi,

venerdì 9 ottobre, ad Ameno l’evento "Claddagh Fest", un’occasione imperdibile per vivere tre indimenticabili giornate di musica irlandese dal vivo, mercatino celtico, rievocazione storica, laboratori, attività, giochi, conferenze, stage e molto altro ancora.



Dalle ore 17 di oggi, e sino alle ore 22 di domenica, per la prima volta al Parco Neogotico di Ameno -e in altre location limitrofe- ci saranno tante occasioni per immergersi nell’atmosfera celtica e per poter conoscere ed apprezzare le tradizioni, i riti e il fascino di una cultura il cui spirito ancora oggi persiste ed incanta.

In ottemperanza a tutte le norme per il contenimento dell’epidemia verranno utilizzate le precauzioni necessarie; l’ingresso a tutti gli eventi sarà possibile solo su prenotazione scrivendo alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o chiamando il numero 3457648017 .Non verranno accettati partecipanti non prenotati.



L’ingresso al centro storico (area concerti-mercatino-stage e parte delle aree ristoro) sarà contingentato con obbligo di mascherina e i percorsi di entrata e uscita a senso unico; nel caso in cui il centro storico fosse chiuso per sovraffollamento i visitatori saranno invitati a visitare le aree degli eventi all’aria aperta.



Il ricchissimo e variegato programma, i suggerimenti su dove mangiare e dove dormire, nonché tutte le informazioni per vivere in sicurezza questa manifestazione, si trovano sull’evento Facebook “Claddagh Fest - Lago d'Orta 2020” https://www.facebook.com/events/594578231224423/

Ingresso gratuito.

r.a.