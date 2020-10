ORTA SAN GIULIO -09-10-2020 -- Tutti negativi

i tamponi effettuati agli ospiti di Villa San Francesco a Legro di Orta San Giulio dopo che un ragazzo domenica era risultato positivo al Covid.



Nella struttura, che dal 2015 è adibita ad ospitare richiedenti asilo ed è gestita da una cooperativa, ci sono 75 ospiti e domenica uno di questi era risultato positivo. A seguito di ciò il ragazzo è stato messo in isolamento all’interno della struttura stessa e tutti i presenti sono stati sottoposti a tampone.



Nelle scorse ore il sindaco Giorgio Angeleri in una nota ha dichiarato: “Abbiamo avuto le informazioni dall'ASL che i tamponi hanno dato risultato negativo per tutti gli ospiti di Villa San Francesco. Per cui assicuriamo la cittadinanza che non ci sono focolai di contagio, fermo restando il pieno adempimento delle forme di prevenzione come stabilite: mascherine, lavaggio delle mani, distanziamento e non assembramento.”

r.a.