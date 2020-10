OMEGNA - 10-10-2020 -- Lunedì 12 ottobre,

alle ore 18, presso il Forum Omegna, ci sarà la presentazione ufficiale da parte di Vibram della nuova edizione di UTLO - Ultra Trail del Lago d'Orta, la due giorni che si svolgerà regolarmente sabato 17 e domenica 18 ottobre.

Né il Covid 19 né il nubifragio di una settimana fa fermeranno la Vibram Ultra Trail del Lago d’Orta, sfida per gli appassionati della corsa outdoor valida per il Campionato Italiano Assoluto e Master Trail Lungo M/F e per il Campionato Regionale Assoluto e Master Trail Lungo M/F.

Il maltempo della scorsa settimana ha letteralmente cancellato intere porzioni di sentieri e ridisegnato la morfologia di parte del territorio nonostante ciò, UTLO ci sarà e lunedì verranno presentati i dettagli delle tre sfide previste.

Di queste, solo la 72km 3800D+, che si svolgerà sabato 17 ottobre, alle ore 7, con partenza dalla zona dei Giardini Pubblici lungolago, è stata modificata e ridotta a 60km.

Confermate le competizioni da 60km 3200D+ e da 31km 1800D+. La prima, sempre sabato 17 ottobre, prevede una prima partenza alle ore 10 e una seconda partenza alle ore 11. Domenica 18 ottobre, alle ore 8, alle ore 9 e alle ore 10, si svolgerà, infine, l’ultima competizione a blocchi di 200 persone alla volta, sulla base dei protocolli FIDAL nazionali in osservanza delle limitazioni imposte dall’emergenza da coronavirus.