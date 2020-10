OMEGNA – 09-10-2020 -- Con una lettera inviata al Comune,

il presidente di Atc Piemonte nord, Luigi Songa, si è detto disponibile e a valutare con attenzione le proposte del consiglio comunale, relative alla riqualificazione di un’immobile della cittadina. “Le proposte, ad oggi, recepite mi trovano favorevole, posto che si debbano superare una serie di vincoli burocratico/legislativi per attuare tali interventi”. Specifica Songa, che ha segnalato al Comune l’immobile (di proprietà comunale) sito in via Di Dio -segnatamente denominato ex Sempione.

L’immobile è già stato oggetto di una serie di peripezie politico amministrative negli anni scorsi, che lo hanno lasciato in una condizione precaria, con un intervento iniziato ma mai concluso. Costituito da 5 alloggi di piccola dimensione con le relative pertinenze, secondo Songa potrebbe essere terminato con un intervento economico di circa 140.000 euro.

“Mi pare che -viste le economie a disposizione del Comune di Omegna- potrebbero esserci le condizioni per raggiungere una soluzione condivisa sulla sistemazione definitiva di questo edificio, che purtroppo oggi è un cantiere abbandonato”.